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14/08/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》窄幅整固悶局中待突破

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
顯著向淡和偏淡。中東局勢緊張，刺激油價上升，抵銷了市場憂慮美國經濟衰退所帶來的下跌動
力。近日投資氣氛無大變動，港股的波幅亦見回落。於騰訊（００７００）公布業績前，其股價
繼續反彈，支持大市企穩於現水平，等候下一個單邊市況的出現。市場焦點現落於以巴能否達成
停火協議，和伊朗何時會向以色列採取報復行動。
　　近日大市交投萎縮，一方面顯示港股跌至現水平，沽壓已明顯減弱；另一方面，則反映出好
友無力反攻。當市況於窄幅整固的悶局中突呈急升，而成交量又急增時，已見低位應可被視為新
升浪，最低限度為大型反彈浪的起點。一般而言，到時會有新利好消息支持回升的市況；至於升
勢能延續多久，則視乎其後市場對該消息的反應而定。筆者認為，港股中期形勢具備逐漸轉強的
條件，但勢頭容易被突然破壞。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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