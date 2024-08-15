《運籌帷幄－梁業豪》初探港股短中期後市

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯著向淡和偏淡。昨天（１４日）原本是港股往上突破本月１日高位的好機會，可惜好友不思進

取，完全沒有乘著美股的強勢，大舉進攻。若港股的買盤不急速回增，表現上將再度落後於美股

。從另一個角度來看，上周反彈一段後，港股乏力再升；究竟大市現正處於短期反彈浪的整固期

，還是超短期反彈浪已經完結，須作進一步觀察，才能判斷。

於上述高位未被升越前，短期「一浪低於一浪」的向淡局勢仍會繼續發展；若恒指本月５日

１６４４１支持失守，好友應有退守４月１９日低位１６０４４前的心理準備。本欄認為，若非

有新重大利淡消息入市，港股正式往下突破的機會不大。陰陽燭周線圖上，上周陽燭身軀中間位

可被視作中期好淡分水嶺，指數切忌逗留於其下。本季後市港股的表現甚具關鍵，中線好友宜於

本季完結前成功重奪市場控制權。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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