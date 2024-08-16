《運籌帷幄－梁業豪》短線小注順勢而行，嘗試多走兩轉

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯著向淡和偏淡。昨天（１５日）港股繼續於窄幅內反覆上落，恒指於早市中段曾高見

１７２８４。可惜其後市況急速轉淡，指數掉頭跌越近日形成的橫行區底部。明顯地，好淡雙方

均在測試對手的防線。即市波幅正在擴大中，啟示市況即將呈現突破。然而，單邊市況的方向仍

未可斷定，短線投機者須小心應市，並保持客觀態度，只小注順勢而行，嘗試多走兩轉，累積利

潤。

中長線投資方面，於好淡大戶仍只在進行拉鋸戰，勝負未分的時候，按兵不動屬上策。客觀

而言，至今我們仍未看得到港股中期形勢正式轉好的跡象，筆者認為，繼續半資持貨是合適的；

機會總會來，投資者於逆境中，切忌心急。也許大家可多留意各板塊的強弱勢變化，盡量於投資

組合內持有強勢板塊的強勢股，但若投資對象的累積升幅過大，可改為持有次強勢股，務求組合

表現優於大市。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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