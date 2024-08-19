《運籌帷幄－梁業豪》投資者目前最應細心觀察些甚麼？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

向淡和偏淡。上周四（１５日）恒指曾一度跌至１６９２６，令投資者對後市頓然失去信心。幸

而翌日市況逆轉，指數急升上１７４７４，再創短期反彈浪新高。強勁的升勢獲得續增的交投量

配合，若今天（１９日）好友可再下一城，後市升幅有望進一步擴大。本月１日高位１７４０９

已被升越，若自５日低位１６４４１起的升浪可被細分為低一級的（ａ）－（ｂ）－（ｃ）三個

浪，而（ａ）浪與（ｃ）浪等長，（ｃ）浪目標為１６９２６＋（１７２５２－１６４４１）＝

１７７３７。

只有於指數成功企穩於此關口之上，不肯跌回其下時，我們才可假設短期新升浪已經開始。

事實上，近日投資氣候雖略見轉好，至今仍未足以支持短期新升浪的展開。筆者會耐心等待

ＷＢＩ－ＳＴ升抵＋１水平，才開始上調中線實際持貨區。港股短期「一浪高於一浪」的向好局

勢能否維持下去，是投資者目前最應細心觀察的。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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