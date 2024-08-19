《套期保值－蕭猷華》恒指短線上望１８０００點

《套期保值》恒指上星期走勢先低後高，上周四（１５日）見全周低位１６９２６點，上周
五（１６日）顯著反彈，高見１７４７３點，收報１７４３０點，以接近全星期高位收市。內地
公布「三頭馬車」數據，好壞參半，工業增加值和固定資產投資遜預期，不過，社會零售銷售按
年升２﹒７％，好過預期的２﹒６％，反映內地經濟增速未及預期，但零售消費有改善；房地產
市場仍然難以激活，預期中央需要釋放更多刺激政策，提振信心。
外圍方面，美國通脹受到控制，７月消費物價指數按年升２﹒９％，為３年最低，偏緊的勞
工市場構成通脹上升的風險正在下降，工資增長亦有所向下，失業率上升風險增加，但經濟未至
於衰退，估計美國聯儲局毋須激進減息，以免帶來反效果，相信９月只會減息０﹒２５厘，不過
金融市場已經消化。
大型科技股相繼公布業績，騰訊（００７００）、京東（０９６１８）業績好過預期，阿里
巴巴（０９９８８）管理層指料８月底完成香港雙重上市，為納入港股通掃除障礙。恒生指數上
星期守得住１６８００點，短線可上望１８０００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》
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