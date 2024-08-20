《運籌帷幄－梁業豪》為可能出現的短期新升浪作準備

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

向淡和偏淡。昨早（１９日）港股高開的幅度較預期略大，且成功企穩於高位，令短期反彈浪正

在運行中的可能性增大。昨天本欄提出的１７７３７仍為恒指短中期關鍵位，若缺乏新利好消息

刺激，市況料會跌回低位，完成整固後才定後向。但若有新利好消息支持，而買盤又繼續增加，

短期反彈幅度便具條件擴大，甚至讓短期新升浪有機會展開。

到時，我們原本假設的（ａ）－（ｂ）－（ｃ）浪上升過程便會變為（１）－（２）－

（３）－（４）－（５）浪上升過程，恒指正在找尋（３）浪頂。假設（３）浪長度為（１）浪

的１﹒６１８倍，目標將為１８２３８。此外，短期新升浪正式展開，亦代表中期形勢轉強，市

況處於中期調整浪的短期反彈中。於此情況下，短線投機者當然應該繼續把握每個回吐市況，候

低造好圖利，至於中線投資者，則可伺機偷步小注增持現貨，惟長線投資者仍須審慎應市。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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