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21/08/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指三個最新數浪方式

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向淡和偏淡。近日港股於表現上顯著落後於美股，無法錄得相若的反彈幅度。恒指連升浪目標
１７７３７都未到達，便掉頭回挫，可見昨早（２０日）淡友甫開市便急不及待地進攻。於中期
形勢喜見轉強的時候，港股短期升勢停頓；加上日線圖「上升裂口」１７４７４－１７５４８被
完全補回，好友應暫作退守。若自本月５日低位１６４４１起的升浪屬於可被細分為低一級
（ａ）－（ｂ）－（ｃ）三個浪的超短期反彈浪，具備已經完結的條件。
　　但若升浪屬於可被細分為低一級（１）－（２）－（３）－（４）－（５）五個浪的短期新
升浪，（３）浪或已於１７６８６運行完畢，而（４）浪調整將不低於（１）浪頂１７２５２。
此外，恒指現時亦有可能只處於短期反彈浪的（ａ）－ｉｖ浪中，而（ａ）浪可被細分為低一級
的ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪。這個數浪方式可容許恒指反覆上升一段明顯地較長的時
候，對持有好倉圖利的短線投資者更為有利。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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