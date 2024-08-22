《運籌帷幄－梁業豪》短期反彈浪仍有望運行下去

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

向淡和偏淡。京東集團（０９６１８）與快手（０１０２４）的沽壓沉重，但其餘主要指數成分

股未受很大的影響。京東集團早市公布的業績理想，投資者追價入市，結果掉進了陷阱內。幸而

集團於開市後公布，已耗資約３﹒９億美元回購股份，穩定了股價的跌勢。但由於已充分使用３

月批准的３０億美元股票回購計劃的回購限額，股價乏力完全收復失地，投資氣氛一時間難以轉

好。

恒指受拖累而跌至１７２３２，卻喜見好友大戶立即入市維持秩序，指數曾一度急升回

１７４１５。其後市況回軟，但好友成功將即市防線上移至１７３１９。本周末前港股的表現甚

具關鍵，好友須收回更多失地，避免短期形勢變淡。超短期反彈浪因本月１２日高位１７２５２

被跌越，而宣告結束，但這不代表短期反彈浪並未開始，只要恒指守穩於昨天（２１日）低位之

上，好友定會伺機再攻，令短期反彈浪得以運行下去。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

