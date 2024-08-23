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23/08/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》可產生較大利好刺激的因素

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向淡和偏淡。至今港股的走勢尚屬反覆向上，即上升動力仍較下跌動力為大。換言之，雖超短期
反彈浪或已結束，短期調整浪仍在運行中的機會很大。本周二（２０日）本欄指出，恒指現有三
個短線數浪方式；於全部數浪方式被否定前，我們仍可依其指示的後市方向，順勢持倉圖利。無
可否認，現時港股前路阻力重重，需有新利好消息支持，才具條件一一升破。
　　現距離美國開始減息的日子愈來愈近，投資者會密切觀察全球金融市場的反應。筆者認為，
美息動向和地緣政治這兩個因素，於很大程度上已被消化，對港股而言，可產生較大利好刺激的
因素，應為內地經濟數據公布、內地刺激經濟的新措施和內地股市顯著反彈。本欄不會奢望港股
可以即時大幅揚升，只望短期形勢可以維持利好，令更多好友回復應市信心。於更多買盤入市支
持下，中長期形勢自然有機會逐漸轉強。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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