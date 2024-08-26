  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聖誕新年特輯
etnet專輯

26/08/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股最新中期形勢分析

　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於向
淡和偏淡。上周三（２１日）開市前有突發的重大利淡消息入市，港股確曾從高位顯著回挫，卻
很快便掉頭回升。全周收市位處於蠟燭的高位，令陰陽燭周線圖上最終錄得的為陽燭。指數的短
期反彈起點為本月上旬低位１６４４１，反彈力度算是不俗，只嫌三支蠟燭的身軀長度持續縮短
，反映上升動力不斷地減弱。自５月中旬高位１９７０６和７月中旬高位１８３１７引伸下來的
下降軌阻力已被升破，代表中期後市具條件反覆再升。
　　由於上升軌支持並沒有失守，上升通道頂部會是好友的下站進攻目標。上周三低位算是受過
嚴峻考慮，當日低位因而應繼續被視為短中期好淡分水嶺。未來兩、三個交易日內，我們應密切
留意圖上各主要技術分析指標的變化。若見愈來愈多指標成功轉好，即證明港股中期形勢在繼續
轉強中。今早（２６日）開市前，五個主要技術分析指標中，只得一個利好，情況有待進一步改
善。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】DeepSeek發布受到關注，惟美國正調查其有否透過第三方購入先進晶片，你認為美方會否封鎖DeepSeek？► 立即投票

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處