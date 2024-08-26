《運籌帷幄－梁業豪》港股最新中期形勢分析

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於向

淡和偏淡。上周三（２１日）開市前有突發的重大利淡消息入市，港股確曾從高位顯著回挫，卻

很快便掉頭回升。全周收市位處於蠟燭的高位，令陰陽燭周線圖上最終錄得的為陽燭。指數的短

期反彈起點為本月上旬低位１６４４１，反彈力度算是不俗，只嫌三支蠟燭的身軀長度持續縮短

，反映上升動力不斷地減弱。自５月中旬高位１９７０６和７月中旬高位１８３１７引伸下來的

下降軌阻力已被升破，代表中期後市具條件反覆再升。

由於上升軌支持並沒有失守，上升通道頂部會是好友的下站進攻目標。上周三低位算是受過

嚴峻考慮，當日低位因而應繼續被視為短中期好淡分水嶺。未來兩、三個交易日內，我們應密切

留意圖上各主要技術分析指標的變化。若見愈來愈多指標成功轉好，即證明港股中期形勢在繼續

轉強中。今早（２６日）開市前，五個主要技術分析指標中，只得一個利好，情況有待進一步改

善。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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