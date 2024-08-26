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26/08/2024 09:46

《套期保值－蕭猷華》恒指上望１８５００點，油股看俏

　　《套期保值》恒生指數上星期窄幅上落，高低波幅只有４５３點，目前來看，雖然確認擺脫
早前因日圓拆倉而出現的下行風險，不過內地股市走勢疲弱，上證綜合指數在２９００點屢攻不
破，加上外資對內地經濟動力仍未重拾信心，而且亦等待中央出手更多刺激經濟措施。縱使鮑威
爾在Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ年會放鴿，料恒指可衝上１８５００點，但要更上一層樓，Ａ股
必須領軍，暫時內地股市仍欠上升催化劑。
　
　　美國聯儲局主席鮑威爾在一年一度的Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ年會講話，指通脹上升壓力
減少，勞動市場風險正在增加，是時候調整貨幣政策。筆者認為言論沒驚喜，屬市場預期之內。
　
　　國際油價上星期回穩，紐約期油在每桶７１美元附近有支持，市場因擔心美國經濟衰退，加
上中東緊張局勢降溫，拖累油價下跌。與此同時，ＯＰＥＣ＋在下星期開始，結束自願減產協議
，雖然意味油組有機會增加產量，但以目前供求狀況，增加產量機會不大。筆者認為可趁低吸納
油股，中海油（００８８３）對油價走勢最敏感，現水平可吸納，目標２３﹒５元，２０元止蝕
。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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