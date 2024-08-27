《運籌帷幄－梁業豪》仍處短期跌浪的反彈浪中

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於向

淡和中性。周末過後的首個交易日，港股開局不錯；恒指進一步攀升，現已高見１７８２６，再

創自本月５日低位１６４４１展開短期反彈浪以來的新高。起初為審慎起見，本欄只將升浪視作

超短期反彈，卻提醒大家其有可能演變成為短期反彈浪，即升浪時間會更長，累積升幅會更大。

後來指數下試日線圖上升通道底部支持，卻未能令局勢改變。結果，好友成功反撲，掉頭向通道

頂部進攻。

可能部分進取的投機者會開始憧憬短期反彈浪會演變為短期新升浪，但筆者認為目前尚屬言

之過早。日線圖上，自５月２０日高位１９７０６和７月１２日高位１８３１７引伸下來的下降

軌阻力已被正式升破，但跌幅的０﹒６１８倍量度升幅水平１８４５９料仍會有很大的阻力；於

好友成功攻抵其上企穩前，港股仍處短期跌浪的反彈浪，而非短期新升浪中，短線投機者應將止

賺位按形勢逐步上移，切勿急於強攻。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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