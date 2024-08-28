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28/08/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》阿里巴巴走勢轉弱，科指短期形勢分析

　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則皆屬中性。
昨天（２７日）恒指與國指均再創短期反彈浪新高，但科指依然表現不振。科指陰陽燭日線圖上
，本周一（２６日）指數本已升越了上周四（２２日）高位３５１４，可惜昨天沽壓重現，本月
１９日高位３５６４為短期阻力位，於被升破前，科技股沽盤依然會是阻礙港股大市顯著再升的
因素。買賣雙方現於保歷加通道頂部與中軸間激戰，勝負未分。
　　另一方面，ＳＡＲ支持正在緩步上移中，限制了指數的回跌空間；ＲＳＩ險守於其５天平均
線之上，ＳＴＣ和ＭＡＣＤ則維持利好。各指數成分股中，表現榮辱互見；阿里巴巴
（０９９８８）正努力挑戰５月２０日高位８４﹒６８元阻力，望能往上突破，帶來刺激。然而
，昨天大幅裂口低開後跌至７９﹒００元的市況，配合激增的成交量，令人懷疑短期反彈浪已於
本周一高位８３﹒９５元告一段落。若其餘大型科指成分股的大戶買家不努力將股價推高，科指
的短期後市將不容樂觀。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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