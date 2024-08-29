《運籌帷幄－梁業豪》為短中期投機╱投資組合作部署

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則皆屬偏淡。

筆者重點監察的１２個環球指數中，昨天（２８日）港股收市時，呈現短期最強勢者為道指、標

指５００和恒指；中期方面，則為道指、標指５００和富指１００。須注意者，為近期美股歷史

波幅上升，港股歷史波幅卻下跌。因此，於兩者的升跌幅相若時，歷史波幅變得較低的港股其實

表現漸轉佳。換言之，港股經過長期落後，好友已經開始反攻。可預期者，為若美股繼續創出歷

史新高，港股應有較早前為佳的表現。

另一方面，若美股掉頭回挫，正式進行短期調整，可預期港股的跌幅會較小。除此以外，

１２個業務類別中，呈現短期最強勢者為綜合企業、金融業與能源業；中期方面，則為綜合企業

、金融業與電訊業。若港股維持短中期形勢，我們當然應動用較多資金持有港股。至於該主力持

有哪些板塊的股票，當然應不斷地觀察各業務類別的相對強弱勢變化。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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