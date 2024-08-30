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30/08/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》為中長線增持現貨作準備

　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則皆屬偏淡。
對港股投資者而言，雖然中央政府曾多次努力利用一些新措施刺激經濟，未見到顯著的成效。加
上中美貿易摩擦正在惡化中，若被特朗普勝出美國總統選舉，於大部分內地股市與港股的投資者
眼中，將屬重大利淡因素。本欄近日中長線多只半資持貨，屬於有需要的保守應市策略，因我們
必須為到時可能大幅下挫的市況作好準備，留有足夠的資金。
　　當然，我們何時和如何投入這筆資金，則屬於另一門學問。另一方面，若上述重大利淡因素
不出現，而賀錦麗勝出後又沒有不利中美關係的言論發表，我們便可為中長線增持現貨作部署。
我們首先要做的，為訂好一個新資金的止蝕位，然後耐心捕捉分批低吸的機會。必須提醒大家，
若非投資氣候明顯轉好，加注買貨的行動應審慎執行；投資者切忌急進，主觀地看後市必升。《
經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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