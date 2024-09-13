《運籌帷幄－梁業豪》美國議息結果公布前，中長線應保留部分資金

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯著向淡和偏淡。本周三（１１日）晚美股於美國公布８月份消費物價指數後大幅波動，最終由

科技股的強勁買盤帶動，大幅倒升收場。昨早（１２日）港股開市後未見好友大戶乘勢急攻，證

明他們對後市仍感憂慮。進入早市中段，試出淡友無意再攻後，他們才增強攻勢。結果，淡友節

節敗退，恒指期貨成功升越本周二（１０日）高位１７２９０，確認跌浪已於本周三低位

１６９４８告一段落。

自上月５日低位１６４３７起升幅的０﹒６１８倍量度跌幅水平為１７０９５，本周末前後

好友能否正式攻回其上企穩，將屬後市關係。下周四（１９日）凌晨美國聯儲局將公布議息結果

，環球金融市場勢將顯著波動。股市投資者現應以審慎態度應市，客觀地觀察市況變化，保留部

分資金，於合適時機出現時才投入市場內。就港股而言，若期間能維持相對強勢，後市若不幸地

再跌一段，反而會是中長線入市增持現貨的好機會。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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