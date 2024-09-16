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16/09/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》研究中線偷步小注增持現貨的可行性

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
顯著向淡和偏淡。本周市場焦點，當然為港股於本周三（１８日）假期休市後，美國究竟減息四
分一厘，還是半厘。還有的是，環球金融市場對議息結果的反應，以及對美國步進經濟衰退的憂
慮程度。恒指於２０２２年１０月跌抵１４５９７後，跌勢雖告喘定，其後近兩年亦沒有再創跌
浪新高，於前升浪頂，即去年１月高位２２７０１被升越前，我們未可輕言長期升市已經重臨。
　　本欄認為，上月低位１６４４１有條件成為中長期新重要支持位，但需待５月高位
１９７０６被升越後，才獲確認。若論投資氣候，目前確實完全不支持長期新升浪展開；即使是
中期反彈，恐怕幅度亦不易顯著擴大。因此，中線投資者暫時只宜將止蝕位放於１月低位
１４７９４，待市況正式往上突破後，才上移至１６４４１（假設期間不出現新低位），看指數
反彈上２２７０１。若外圍股市於本周末前呈現強勢，中線投資者可考慮動用７﹒５％資金，偷
步增持現貨，看後市逐漸轉好。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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