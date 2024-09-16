《套期保值－蕭猷華》港交所抵買，現水平吸納

《套期保值》筆者上星期在本欄以「恒指本星期料先低後高」為題，上周一（９日），市場

擔心美國就業情況惡化，恐「黑色星期一」重演，恒指低見１７０６７點，上周三（１１日）曾

經跌穿保歷加通道底部１７０００點，不過，上周五（１３日）港股明顯回穩，高見１７５４０

點。展望本周，港股周三（１８日）為中秋節翌日假期，加上周四（１９日）凌晨美國聯儲局公

布議息結果，預期恒指本周走勢偏好。



內地方面，國家主席習近平上周四（１２日）在甘肅省蘭州市主持召開全面推動黃河流域生

態保護和高質量發展座談會時發表講話，強調各部門抓好第三季度末和第四季度經濟工作，貫徹

落實中央經濟工作目標。筆者認為習主席講話存在重要意思，就是必須加快刺激經濟政策落地，

確保今年５％經濟增長目標能夠達成，相信中央短期在貨幣政策上將有變動，包括下調存款準備

金、減存量房貸利率，甚至再加大刺激消費力度。



個股方面，筆者建議港交所（００３８８）可趁低吸納。４月２２日，筆者曾在本欄以「中

證監推五措施，趁低買港交所」為題，之後股價從約２２０元升至約３００元，現在，港交所股

價已重回２２０元左右的低位。今年餘下時間新股上市料趨活躍，除了今年集資王美的集團

（００３００），順豐速遞亦準備招股，加上港交所股價跌至保歷加通道底部，現水平可吸納。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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