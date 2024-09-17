《運籌帷幄－梁業豪》先看清楚環球金融市場對美國開始減息的反應

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

向淡和偏淡。今天（１７日）為港股於中秋節假期前最後一個交易日，相信投資者多會採取觀望

態度，待美國聯儲局於本周四（１９日）凌晨公布議息結果後，根據環球金融市場的反應，來決

定入市圖利的方向。一般而言，於不明朗因素揭盅前，好淡雙方都不想增持部署，甚至會先收回

部分注碼，暫作觀望。可預期的，為大市交投會較平日淡靜。

本周末前的市況容易呈現波動，但美國開始減息後，無論對股市或樓市，總屬利好。然而，

港股中長期形勢能否就此轉好，實在說不定。若見未來數星期內港股的短中期支持位逐級上移，

後市便可看高一線。但若情況相反，近期高位便會成為新中期重要阻力位。中線投資者若見環球

金融市場對美國開始減息作出向好的反應，可考慮動用７﹒５％資金偷步增持現貨，看後市逐步

轉好。我們不應對上述市場變化作主觀推測，只應靜觀其變。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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