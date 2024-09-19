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19/09/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》美國議息結果公布前的投資部署

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則皆屬偏淡
。執筆時，美國聯儲局仍未公布議息結果，但標普５００指數已再創歷史新高。究竟議息結果公
布後，美股會因投資者對中長期後市充滿信心而急升，還是趁好消息獲證實而回落調整，實屬難
料。有意短線造淡圖利的朋友，請觀看筆者昨天（１８日）於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內的「美股假
日分析」影片。捕捉市場轉角點實在不容易，切忌抱有主觀的應市態度。
　　港股方面，當然仍處於被動的位置；雖然港股不會立即跟隨美息下降，卻總算是利好因素。
此外，中美關係、俄烏戰爭與以色戰爭仍為我們需密切留意的因素，而內地股市能否找到正式轉
好的藉口，亦屬關鍵。至於本港的自身條件，筆者至今仍看不到經濟與民生顯著轉好的條件，惟
望美國開始減息能幫助樓市反彈，令市民心理上有較好的感覺，增加本地消費，各行業逐漸復甦
。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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