《運籌帷幄－梁業豪》望港股中期形勢可正式轉好

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

向好和偏好。美國減息半厘，本港得以提早減息四分一厘，當然屬於利好股巿的消息。美股於美

國聯儲局宣布減息後呈現急升，但主席鮑威爾「超低利率年代不會重臨」的言論令巿況掉頭急挫

，倒跌收場。但大家只要想深一層，投資者不應有此不切實際的憧憬吧，而這個減息幅度屬於果

斷而適時的決定，有助阻止美國經濟步入衰退。他又表示，減息行動早應於７月便開始，以阻止

失業率上升。

減息行動亦有助美國經濟軟著陸，但通脹可受控，有利美股中長期後巿。冷靜下來後，美指

期貨掉頭再升，並升幅逐步擴大。相對而言，港股投資者更為冷靜，大巿很快便試出了即巿重要

支持位，持續揚升，午巿初段才開始呈現回吐。恒指期貨上月３０日高位１８１５９為當前重要

阻力位，最低限度須於本周末前後被升越。樂觀點看，由於短期形勢顯著向好，價位成功企穩於

其上，支持中期形勢正式轉好的機會很大。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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