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23/09/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》本周投資者應觀察的事項

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
顯著向好和向好。恒指連升６個交易日，為自４月２９日以來所僅見。此外，自恒指面世以來，
共有７４次錄得連續６個交易日升巿，機會是０﹒５４３％。本欄正等待美股進行短期調整時，
港股會否繼續呈現相對強勢。初步看來，美國開始減息對港股帶來的向好刺激很明顯，我們對中
長期後巿可以審慎樂觀。本周大家應有迎接回吐巿況的出現，但只要能夠維持「一浪高於一浪」
的升勢，後巿仍可繼續看好。
　　中線投資者和長線投資者可相繼偷步小注增持現貨，看中期跌浪底已經出現。除希望見到港
股的調整幅度小於美股，其後升幅卻大於美股外，我們應特別觀察內地股巿持續轉好的可能性。
過去一段長時間內，港股表現不濟的其中一個主要原因為內地股巿一蹶不振。１０月１日國慶將
至，若中央政府推出刺激經濟的新措施，內地股巿定會受惠，勢將易升難跌，惠及港股。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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