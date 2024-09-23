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23/09/2024 09:47

《套期保值－蕭猷華》小米破頂機會大，短線看幾多？

　　《套期保值》港股上周上升，走勢呈先低後高。上周初，港股沉悶淡靜，成交金額極低，上
周二（１７日）假期前夕，有聰明錢已經偷步入市，押注美國聯儲局大幅減息。筆者上周在本欄
以「港交所抵買，現水平吸納」為題，當時港交所（００３８８）股價在２２２元水平左右，如
投資者有買入，現有不錯的利潤在手。另一方面，內地股市雖然一日升、一日跌，未能向上突破
，不過，恒指走勢似模似樣，上周四（１９日）及上周五（２０日）成交金額增加至約１４００
億元，不是一般散戶和北水能夠做到，肯定有外資趁低買貨。
　　聯儲局減息半厘，市場有幾種解讀，包括，暴力減息是因為美國經濟衰退；另一方面，有些
分析則認為美國經濟只是放慢，何須大幅減息呢？甚至，有的說政治原因等等。不過筆者認為，
最大原因是聯儲局需要「追減」，因為歐洲和加拿大的利率，今年已經分別下降０﹒５厘和
０﹒７５厘，所以，除了追上降息幅度，亦都是預防衰退、硬著陸，鮑威爾在記者會上也指出，
美國經濟仍處於增長軌道。
　　恒指方面，本周走勢料反覆向上，個股可留意小米集團（０１８１０）。研究機構
Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ發表月度手機銷售報告，小米的智能手機在８月全球銷售中，排名第
二，超越蘋果手機。此外，電動車ＳＵ７銷售保持理想。小米股價破頂機會大，短線目標看２２
元。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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