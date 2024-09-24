《運籌帷幄－梁業豪》港股中期後市看恒指１９７０６

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯著向好和向好。一早已經提醒大家，近期港股於環球股市中呈現相對強勢，最近連中期形勢亦

有此現象。因此，本欄建議中長線投資者開始減持美股，將所得資金轉持港股。短線投機方面，

造好的圖利工具為港股，造淡的圖利工具則為美股。美國開始減息很大機會令部分金融市場出現

轉角市，或確認已經逆轉的市況，美元強勢的結束獲確認，資金流向勢必改變。

以港股為例，我們一直假設中期跌浪底已於１月２２日低位１４７９４出現；換言之，中期

反彈浪其實已運行了超過八個月。於「一浪高於一浪」的上升過程中，港股多次呈現跌幅顯著的

調整，難免令投資者的應市信心難以回復。然而，近日大市的升勢有急增的交投量配合，後市的

再升空間實在不容被低估。本欄認為，大家可先將止蝕位放於上周陰陽燭周線圖的「大陽燭」身

軀中間位１７７５６之下，看後市反覆往上，挑戰５月２０日高位１９７０６阻力。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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