《運籌帷幄－梁業豪》夾淡倉後，港股料可反覆再升

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向好和向好。內地於國慶前出重招，擺明救股市和樓市，美國開始減息，

令人民銀行更有條件干預市場，內地股市與港股的初步反應皆屬非常理想。上證綜合指數與深證

成份指數皆全日報升逾４％，港股當然亦告顯著揚升，升幅相若。然而，舊經濟股與紅籌股呈現

局部性沽壓。昨天（２４日）大幅揚升的市況能否令投資者的應市信心正式回復，需待進一步觀

察。

無可否認的，為市場內曾見大量平舊淡倉的買盤湧現，醞成了一場夾淡倉的戰況。現貨市場

總成交金額急增至２４２４億元，好淡雙方勝負應已分。大家都知道，近期筆者一直看好港股短

中期後市，並認為長期後市亦有條件正式轉好。此外，筆者亦指出，港股於環球股市中正呈現相

對強勢，至今這個看法沒有改變。最後，前中期跌幅的０﹒６１８倍反彈水平阻力已被正式升破

，短中期後市可反覆再升，好友只需按形勢上移止賺位便可。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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