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26/09/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指短期內嘗試上企１９７０６阻力

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則皆屬顯著向好。雖然筆者於下月初才為大家修訂強制性公積金的資金分配策略，上周已
跟各位研究中線偷步增持現貨的可行性，並建議提早換馬，將部分美股沽出套利，轉持呈現強勢
的港股。於ＷＢＩ－ＳＴ、ＷＢＩ－ＭＴ和ＷＢＩ－ＬＴ相繼上升期間，中長線投資者應依訊號
指示，逐步增持現貨。上周末前後各主要指數（紅籌指數除外）的日線圖和周線圖對其後的升市
其實早有啟示。
　　連續錄得多個交易日升市和陽燭後，圖上的主要技術分析指標多成功轉好，奠定了其後大幅
急升的強勢。相信大家都預期，恒指於短期內可升破５月２０日高位１９７０６阻力；指數能否
成功上企該關口，將決定港股長期後市能否正式轉好。本周初大量買盤湧進港股市場內，乃屬顯
而易見，反映中線好友大戶已經開始發力進攻；根據過往經驗，他們的套利目標應顯著高於現水
平。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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