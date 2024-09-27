《運籌帷幄－梁業豪》短線減持好倉走位，中線偷步增持的部分套利

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則皆屬顯著向好。上周筆者提供了一個套戥策略建議：大注買入港股與內地股市，同時小

注沽出美股，取其前者較後者處於相對強勢。雖然本周三（２５日）港股曾從高位顯著回挫，呈

現「單日轉向」，昨天（２６日）好友大戶發力再攻，令三大指數均成功升破５月２０日所創的

中期升浪頂。其實，早前恒指期貨率先往上突破，大家應對短中期市況繼續向好有信心。

不過，由於港股近日已累積了很大的升幅，雖長期形勢亦已正式轉好的可能性，建議短線投

資者將２５％資金持有的好倉平掉走位，中線動用了７﹒５％偷步額外持有的現貨沽出套利。至

於其餘好倉和現貨，則繼續持有。短線好倉將止賺位按形勢不斷地上移，以保障既得利潤；至於

中線持貨，則依ＷＢＩ訊號指示，調整中長線實際持貨量。當然，我們須繼續密切留意圖表訊號

變化，捕捉下一個轉角市的出現。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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