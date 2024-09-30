《運籌帷幄－梁業豪》修訂港股中長線圖利策略

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和

５７﹒５％，局勢則皆屬顯著向好。過去數年來，大部分散戶投資者對買賣港股的興趣大減，紛

紛轉到屢創歷史新高的美股市場。由於美股的中長期形勢一直顯著強於港股，這實在無可厚非。

亦是這個原故，筆者每季提供的強制性公積金資金分配建議亦一直主力持有美股基金。然而，上

月起，筆者明確指出強弱勢開始有變，中長線投資者應將部分資金從美股調回港股和亦告轉強的

內地股市。

本欄大膽假設港股中期升勢已經正式展開，後市易升難跌。目標方面，恒指先看２２７０１

，再看２４０４１╱２６２６９。須注意者，為只有於指數成功上企去年１月高位２２７０１後

，港股的長期升勢才可獲確認。近日激增的大市交投量即使不能證明大戶買家非常積極入市，亦

足以證明大戶沽家已經入市補貨，不再看淡中長期後市。港股局勢大變，中長線投資者應相應地

修訂圖利策略，適時增強攻勢，爭取較佳的投資成績。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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