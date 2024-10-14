《運籌帷幄－梁業豪》今天市況決定短期後市發展方向

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為９３﹒７５％和

１００％，局勢則均屬顯著向好。上周六（１２日）財政部於發布會上不只一次提到「中央財政

在舉債和提升赤字方面是有較大空間的」，可見未來中央政府加槓桿的決心，３％赤字率紅線很

可能不再存在。市場預期未來兩周內，增量政策的規模將告落實，正密切留意本月下旬召開的全

國人大常委會會議。今早（１４日）開市後，對發布會內容有過大期望的失望性沽盤會否被迅速

消化，將決定本周後市的發展。

本月中前港股先揚後挫，再呈反彈，完全符合筆者的預期，至於下半個月的走勢，若今天好

友大戶成功阻止大市往下突破，料會先升後回；但若不成功，則會先跌後穩。最重要者，為中期

升勢可以維持下去，以及升勢重現時，交投量可維持於近日高水平。另一方面，１１月美國聯儲

局加息半厘的預期會繼續嚴重影響投資者的應市心情，特別是就科技股市場而言。本欄認為，雖

然上周內地股市與港股於表現上再度落後於美股，情況於短期內會被扭轉。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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