《套期保值－蕭猷華》財政部發布會後，恒指本周走勢如何？

《套期保值》筆者上周日（６日）的文章以「小心本周恒指顯著調整」為題，結果恒生指數

全周下跌１４８６點。與此同時，文章內容指，「出現急速調整時間相當接近，最大機會是周二

下午至周三，有２０００點潛在跌幅，待調整後才再吸納」。果然，恒指上周二（８日）單日下

跌２１７２點，創歷來最大點數跌幅。展望本周，港股走勢如何？

內地財政部上周六（１２日）舉行發布會，部長藍佛安介紹「加強財政政策逆周期調節」措

施，闡述了一攬子增量政策、加大發行專項地方債和特別國債，不過，市場最關心的金額規模則

未有交代。藍佛安稱，待經過法定程序後，會適時公布。另一方面，從藍部長的語氣來看，多次

用上「加強」、「加力」、「大力」、「提升」等積極用詞，估計金額規模將會超預期，筆者認

為財政增量３萬億元人民幣或以上的概率也特別高吧。相信，更多具體數字會陸續公布，利好行

情料進一步展現。

外圍方面，美國通脹數據平穩、中東緊張局勢未有升級，大致利好環球金融市場氣氛，因此

，料「政策市」在本周繼續發酵。自９月２４日內地金融三部委公布救市「組合拳」後，上證綜

合指數在短短６個交易日，由２７４８點升到３６７４點，升幅達３３％，絕對是一隻「瘋牛」

吧，所以調整一下，更加健康。展望後市，雖然財政部未有公布發債規模多少，投資者預期落空

，不過，恒指２０６００點是上周三（９日）傳出財政部周六舉行發布會的起步點，所以此水平

支持力度大。料恒指本周反覆向上。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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