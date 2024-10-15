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15/10/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中長線投資者毋須理會大市短暫波動

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和８７﹒５％，
局勢則分別屬於向好和顯著向好。港股投資者現時最關心的，應為內地如何繼續強化救市措施、
下月美國聯儲局會否再度減息半厘和美國總統選舉結果。至於俄烏戰爭、以巴戰爭、以黎戰爭和
以伊戰爭，全部暫時沒有跡象完結，卻亦已於一定程度上被消化。客觀而言，內地股市上周雖從
高位大幅回挫，中期升勢未變。另一方面，美股雖然持續攀升，高位阻力卻在逐漸增大中。
　　港股波幅已較一個月大為上升，代表期間大市進入了反覆上落，急升驟降的階段。於好淡難
料的短期市況中，中長線投資者其實沒有需要理會大市的短暫波動情況，直至一些重要阻力位╱
支持位被突破為止。此外，雖大家現時仍可依ＷＢＲ分析系統結果指示，維持高實際持貨量，於
短期形勢有明顯跡象轉淡時，仍應採用近期的應市方式，偷步分批減持現貨，降低組合的持貨成
本的同時，亦可預防市況突呈急挫，令ＷＢＩ快速轉淡。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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