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16/10/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》須抱客觀心態，審慎應市

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於向好和顯著向好。上周六（１２日）財政部發布會的內容最終引來淡友大戶的
沽盤，令港股短期形勢急速轉淡。至於中期形勢會否逐漸轉淡，大家可觀察跌市中成交量變化的
配合程度。本周一（１４日）筆者提醒大家，指數期權莊家開始認為短期後市的波動程度會下降
，因而沒有以較高的引伸波幅開價。依此推算，雖然短期市況已經轉淡，好友大戶不會任由跌幅
顯著擴大。
　　於此情況下，短線好友應暫作退守，直至指數期貨日線圖形勢有跡象正式轉好為止。至於短
線淡友，可繼續候高造淡圖利，但須將止蝕位逐步下移。中長線投資方面，於短期調整完結前，
只宜依合適的實際持貨量應市，停止所有偷步入市增持╱減持的行動。內地會否明確地公布一些
增強救市的措施，將決定內地股市與港股能否維持目前的中長期強勢。美國快將舉行總統選舉，
市場充滿著變數，投資者必須抱著客觀的心態，審慎應市。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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