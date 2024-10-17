《運籌帷幄－梁業豪》為何買入指數認購期權╱權證較上算？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於向好和顯著向好。昨天（１６日）特首發表任內第三份《施政報告》，港股投

資者的反應尚算冷靜，大市波幅明顯縮窄。初步看來，投資者對《施政報告》內容能支持經濟復

甦的信心不大，但本欄認為，只要本周末前港股不錄得顯著的跌幅，市況可先呈反彈，再轉於橫

行區內進行整固。須知大市的波幅縮窄，將不利單邊市況出現。

另一方面，近日指數期權莊家以極度偏低的引伸波幅開價，代表他們很有信心大市的單邊跌

市已經完結，現正處於先作整固，伺機正式回升的階段。對指數期權和指數衍生權證投機者而言

，現時入市買貨圖利的成本很低，問題只在於圖利方向是否正確。估計短期內指數波幅與指數期

權引伸波幅會攜手下跌，但以前者的跌幅明顯較大，令後者的偏低幅度顯著縮小。本欄認為，候

低持有指數認購期權和指數認購權證的勝算較高，亦屬較為上算的選擇。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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