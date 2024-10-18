  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聖誕新年特輯
etnet專輯

18/10/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》唯望今天好友及時重奪市場控制權

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於向好和顯著向好。近來內地相關金融部門舉行的發布會均令投資者感到失望，
皆因未能令他們對內地經濟前景回復信心。加上本港特首的施政報告無大驚喜，港股表現反覆向
淡。恒指本月９日低位２０１９１支持終告失守，短期後市未宜樂觀。客觀而言，大市的下跌動
力應在減弱中，可惜現今連日線圖保歷加通道中軸支持亦告失守，令短期形勢變為顯著向淡，唯
望今天（１８日）好友能及時重奪市場控制權。
　　於「一浪低於一浪」的向淡局勢中，短期阻力位已從本月１０日高位２１６２３下移至昨天
（１７日）高位２０７８３。短線好友宜於阻力位附近平舊倉計數，再按到時的形勢決定是否反
倉造淡。５月２０日高位１９７０６為不容有失的短期支持位，若不幸失守，好友應繼續退守。
如欲見港股成功正式轉升，今天指數收市位至低限度須返回２０１９１之上；若能高於
２０７８３，則屬上佳，因這代表對住建部記者會內容感到失望的沽盤已被消化。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處