《運籌帷幄－梁業豪》唯望今天好友及時重奪市場控制權

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於向好和顯著向好。近來內地相關金融部門舉行的發布會均令投資者感到失望，

皆因未能令他們對內地經濟前景回復信心。加上本港特首的施政報告無大驚喜，港股表現反覆向

淡。恒指本月９日低位２０１９１支持終告失守，短期後市未宜樂觀。客觀而言，大市的下跌動

力應在減弱中，可惜現今連日線圖保歷加通道中軸支持亦告失守，令短期形勢變為顯著向淡，唯

望今天（１８日）好友能及時重奪市場控制權。

於「一浪低於一浪」的向淡局勢中，短期阻力位已從本月１０日高位２１６２３下移至昨天

（１７日）高位２０７８３。短線好友宜於阻力位附近平舊倉計數，再按到時的形勢決定是否反

倉造淡。５月２０日高位１９７０６為不容有失的短期支持位，若不幸失守，好友應繼續退守。

如欲見港股成功正式轉升，今天指數收市位至低限度須返回２０１９１之上；若能高於

２０７８３，則屬上佳，因這代表對住建部記者會內容感到失望的沽盤已被消化。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

