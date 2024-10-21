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21/10/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》若兩地股市再升，交投量需增加

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於向好和顯著向好。雖然上周五（１８日）內地公布的上季ＧＤＰ按年增長
４６％，令全年不易達到目標５％，人民銀行隨即推出「互換便利」和「上市公司回購再貸款」
兩項利好兩地股市的措施。市場預期將有８０００億元人民幣新資金入市，引來大戶沽家於周末
前爭相入市補貨。心理上，這的確令市場氣氛急劇轉好，但港股的回升勢頭須於今天（２１日）
延續，大市不再出現積極的沽盤，好友才算及時扭轉淡勢。
　　此外，若今天兩地股市再升，交投量需增加；否則，短期後市正式往上突破的機會不大。恒
指陰陽燭日線圖上，「大陽燭」的出現令９月２６日高位１９９５４支持失守的機會下降，但重
要阻力位已下移至本月１０日高位２１０４６，若見圖上各主要技術分析指標陸續轉好，我們可
大膽假設新一輪的反彈浪正在運行中，後市可反覆向上。至於中期形勢，目前尚屬向好；惟須待
ＲＳＩ升破其５周平均線，指數的回升動力才會變得明顯。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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