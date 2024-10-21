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21/10/2024 09:38

《套期保值－蕭猷華》內地政策發力，恒指升浪重現？

　　《套期保值》恒生指數上周繼續坐過山車，上周四（１７日）由升近５００點，轉跌３００
點，而且一度跌穿兩萬點關口；上周五（１８日）則最多升約９００點。筆者上星期在文章指出
，中港股市經過一輪急升之後，出現調整會更健康。另一方面，恒指２０６００點支持位，和
２０天平均線２０５００點，皆失而復得，技術走勢轉好。
　　國家主席習近平上周在安徽考察時，再次強調要抓緊第四季經濟工作，實現全年經濟發展目
標。與此同時，內地剛公布第三季經濟增長為４﹒６％，而首三季為４﹒８％，距離全年目標「
保五」，的確有很大挑戰。不過，９月２４日，中央金融三部委推出強力刺激經濟「組合拳」，
配合一攬子財政增量政策，正在發力。雖然政策成效有待觀察，但是股市是走在經濟前面，筆者
認為政策的利好因素，在中港股市未完全反映。
　　另一方面，隨著歐美進入減息周期，美國聯儲局１１月再降息０﹒２５厘的機會大，內地資
本外流壓力減輕，人民幣貶值概率降低，中央有更大空間增加逆周期調節力度。筆者認為恒指由
１７０００點升至２３２００點，已經調整超過一半，而且大部分重磅股跌至２０天平均線後呈
現反彈，後市利好。除非有突發壞消息出現，否則調整已經完成。內地政策正在發力，恒指可重
現升勢。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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