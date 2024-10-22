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22/10/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指２０４５５支持不失守，淡友未算得勢

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於向好和顯著向好。周末過後，內地股市雖然先升後跌，最終仍報漲收場，深證
成份指數的升幅更高逾１％。可惜港股甫開市即見獲利回吐沽盤湧現，走勢反覆向淡，低位乏力
反彈。由此看來，若股市表現反映投資者對經濟前景的預期，香港需加倍努力。幸而急降至
１９５６億元的現貨主板市場總成交金額代表大市的下跌動力並不算很大，今天（２２日）好友
只要發力反攻，後市仍可反覆向好。
　　恒指雖於陰陽燭日線圖上錄得陰燭，收市位仍能守於上周五（１８日）「大陽燭」身軀中間
位２０４５５之上，代表淡友仍未成功重奪市場控制權。本欄仍會將上周四（１７日）低位
１９９７７視作短期內不容有失的重要支持位，只要周線圖形勢不轉淡，後市反覆向好的機會仍
大。上周五高位２０９５３為短期初步阻力位，若能企穩於其上，指數可根據波浪理論，挑戰多
個前跌浪的多個量度反彈目標。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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