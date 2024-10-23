《運籌帷幄－梁業豪》現處中期升浪中的整固期

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於向好和顯著向好。明顯地，港股的上升動力與下跌動力均開始減弱，投資者都

在等候美國總統選舉結果和觀望中東局勢發展。另一方面，美國３０年期國庫債券孳息率於聯儲

局減息後依然高企，難免會令人懷疑美國通脹是否真的已經受控，美息會否持續被下調。當然，

對內地股市與港股的投資者而言，最關注者，仍為兩地的經濟前景。

客觀而言，恒指現於上周四（１７日）低位１９９７７與上周五（１８日）高位２０９５３

間進行拉鋸戰，需進行多一段時間整固後，才尋求突破。港股短期後市早已轉淡，我們不應奢望

大市可急速往上突破，只要不往下突破便可。事實上，從高位大幅回挫後，若升勢過急，只會引

來獲利回吐沽盤。中期升浪中總會有短期調整浪，港股現時正處於這個階段。只要好友努力阻止

調整浪演變為新跌浪，後市仍可反覆再升，挑戰更高水平的阻力位。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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