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23/10/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》現處中期升浪中的整固期

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於向好和顯著向好。明顯地，港股的上升動力與下跌動力均開始減弱，投資者都
在等候美國總統選舉結果和觀望中東局勢發展。另一方面，美國３０年期國庫債券孳息率於聯儲
局減息後依然高企，難免會令人懷疑美國通脹是否真的已經受控，美息會否持續被下調。當然，
對內地股市與港股的投資者而言，最關注者，仍為兩地的經濟前景。
　　客觀而言，恒指現於上周四（１７日）低位１９９７７與上周五（１８日）高位２０９５３
間進行拉鋸戰，需進行多一段時間整固後，才尋求突破。港股短期後市早已轉淡，我們不應奢望
大市可急速往上突破，只要不往下突破便可。事實上，從高位大幅回挫後，若升勢過急，只會引
來獲利回吐沽盤。中期升浪中總會有短期調整浪，港股現時正處於這個階段。只要好友努力阻止
調整浪演變為新跌浪，後市仍可反覆再升，挑戰更高水平的阻力位。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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