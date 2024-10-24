《運籌帷幄－梁業豪》美股、內地股市與港股間的資金調配

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於向好和顯著向好。美國總統選舉日正逐漸迫近，環球金融市場都在密切留意戰

況發展，因除美國經濟，以至全球經濟的前景會受選舉結果左右外，地緣政治局勢與中美關係亦

有可能出現變化，令投資者需採取較為保守的應市態度。作為將資金主要投放於港股、內地股市

與美股的中長線投資者，於注碼分配上，除需觀察美國通脹╱通縮的變化和美息變動對投資成本

的影響外，還需比較三個市場的風險回報率。

眾所周知，美股累創歷史新高後，不少大型股已累積了非常大的升幅；若有不利消息入市，

很容易便會引來急劇的調整市況。加上預期短期再升空間不大，繼續持有美股的風險回報率會變

得愈來愈不吸引。若有資金流出美股，相信轉為流入內地股市與港股的機會很大。筆者認為，中

長線應開始減持美股套利，將資金轉為投入已經中長期轉好的內地股市與港股。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

