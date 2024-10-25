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25/10/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》本月底前短期形勢難望轉好

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於向好和顯著向好。過去１７年來，筆者每個交易日收市後，都會向讀者朋友發
放「港股中線證券排行榜」，風雨不改。若有興趣免費接收最新市況計算，最具投資價值的證券
清單，請即ＷｈａｔｓＡｐｐ　＋８５２　６６２１９７２８申請。此外，「中線證券排行榜」
提供旳，還有最合適的實際持貨量。然而，跟超短線和短線的實際持貨量不相同，中線實際持貨
量不會經常呈現顯著的變動。
　　經過昨天（２４日）的跌市，五大指數的短期形勢均從向淡變為顯著向淡；本月３１日，
１０月份場外股票期權到期前，港股短期形勢如欲轉好，實不容易。至於下月初，由於有美國總
統選舉的不明朗因素，市況難測，走勢易呈飄忽；投機者必須審慎應市，縮細注碼，投資者則宜
繼續按兵不動，等待真正市況的出現。另一方面，若內地股市能繼續向好，將可增大港股的上升
動力，令其於相對表現上優於美股。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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