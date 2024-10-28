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28/10/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》多一點耐性，最終才能獲得成果

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於向好和顯著向好。上周五（２５日）港股繼續於橫行區內反覆上落，未見突破
。表面向上，近日低位買高估乃最佳圖利方式，但這種投機方式並非想像般容易。正如筆者早前
預計，港股會於橫行區內進行調固多一段時間；理論上，若大市真的從橫行區底部升上頂部，再
跌回底部循環不息，投機者當然獲利豐厚。但上周的實際市況為大市只於橫行區上半部反覆上落
，代表獲利空間減半。
　　於此情況下，持好倉的投機者須將套利目標放於橫行區頂部之下，持淡倉的投機者則須將套
利目標放於橫行區中軸附近；大家認為，入市圖利的值博率會夠吸引嗎？況且，大市很多時會於
到達升浪╱跌浪目標前便呈現轉向，令值博率變得更低。有經驗的投機者都不會被上述假象迷惑
，只會暫作壁上觀，耐心等候市況正式呈現突破後，才順勢持倉圖利。很多時候，股票市場參與
者需要多一點耐性，最終才能獲得成果。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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