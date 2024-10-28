  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

28/10/2024 09:30

《套期保值－蕭猷華》美國總統大選，如何影響港股？

　　《套期保值》恒生指數上周變動不大，全星期高低波幅只有５６２點。經過一輪過山車走勢
後，港股步入整固階段，短期而言，港股仍然要靠內地政策驅動。另一方面，美國總統選舉臨近
，賀錦麗和特朗普選前民調非常接近，美股在選舉前波動性增加，誰人贏出對內地和香港股市影
響如何？
　
　　特朗普主張減富人和企業稅，相信華爾街舉腳贊成，美股會上漲，但不代表內地和香港股市
會受惠。況且，特朗普奉行保護主義，倡議再增加中國商品出口關稅，對港股是負面的。此外，
特朗普是生意人，支持弱美元，因有利股市和商貿。回顧特朗普上屆任期，２０１７年１月至
２０２０年１１月，美匯指數由１０３﹒５跌至８９﹒５，可見一斑。另外，如果特朗普調高中
國貨品出口關稅，加上弱美元，恐怕美國通脹將會回升，美聯儲就不能減息。與此同時，將會影
響到中國在實行貨幣和財政政策上，面對更多掣肘。
　
　　假如賀錦麗勝出，相信會沿用大部分拜登政府的政策，不明朗因素比較少。此外，賀錦麗倡
議增加企業稅，短期美股或會下跌，但長線有望減低美國財赤壓力。在關稅問題上，賀錦麗表示
無意再調高中國貨品關稅，料美國通脹可續減慢。另一方面，她沒有更換聯儲局主席打算，市場
對美國貨幣政策較易預測。因此，中國在推出刺激經濟政策，和逆周期增量調節上，亦較容易掌
握，對Ａ股港股皆有利。
　
　　地緣局勢上，特朗普即使做到俄烏、以伊「停火」，對Ａ股港股利多也影響不大，反而金價
會有大幅度調整。
　
　　誠然，美國大選前，環球金融市場不確定性增加；不過，根據過往歷史，美國在１１月總統
大選後，股市都有一段蜜月期，而且內地政策正在發力，１１月港股上升的概率還是大的。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】陳茂波強調預算案將以節流為主，醫教開支、2元乘車、公務員薪酬，你最認同哪個節流方法？► 立即投票

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處