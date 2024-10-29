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29/10/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》了解早前港股大幅急升的主要上升動力

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於向好和顯著向好。於近日升降不定，只於窄幅內徘徊的市況中，我們實在找不
到後市發展方向的啟示。港股交投量已從早前的歷史高位顯著回落，代表好淡大戶已經找到市場
平衡點，再沒有需要急於入市買賣。無論如何，早前大市從低位大幅急速回升的時候，交投激增
，充份證明買家入市態度非常急進，沽家連番退守。買家中，當然有曾於高位沽貨套利，一直在
等候再度入市圖利的良機者。
　　然而，這類買盤並不足以令市況大幅急升；主要的上升動力來源，其實是早前賣空了股票和
沽空了期貨的淡友。有人認為，是於高位買了貨，一直被綁的散戶投資者急於入市溝貨，但筆者
認為他們所提供的上升動力非常有限，且這亦非他們的慣常應市方式。現時港股正處於急升後的
正常調整階段，暫時仍具展開另一輪升浪的條件；多個不明朗因素尚待消除，投資者需繼續採取
觀望態度，耐心等候入市良機。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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