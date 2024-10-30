《運籌帷幄－梁業豪》人大常委會的明智決定：看準形勢後才發招

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於向好和顯著向好。外電報道，中國人大常委有可能於下月８日，即美國總統選

舉得出結果，和美國聯儲局結果公布後，才宣布救市措施的規模；料若有需要，將發行逾１０萬

億元人民幣的國債，相當於中國最新ＧＤＰ逾８％（２００８年救市一役為１３％）。雖然所發

行的國債主要用作解決地方政府的隱藏債務，且不一定會成功，對股市投資者而言，應可產生利

好的心理作用，支持市況再度反彈。

最低限度，於未來個多星期內，內地股市與港股的承接力會增強，淡友大戶不會貿然大舉進

攻，特別是由於８日為下周最後一個交易日。最重要者，為好友會好好把握機會，於下周末前成

功將短期形勢轉好。少了一個中東局勢的利淡因素後，只要下月美國減息的幅度符合市場預期，

外資淡友大戶應會逐步撤軍，不會與中資好友大戶力撼。本欄認為，人大若真的選擇於為期五天

的常委會會議的最後一天才宣布救市措施的規模，看準形勢後才發招，將屬於非常明智的決定。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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