《運籌帷幄－梁業豪》面對三個不明朗的重大因素

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於偏好和顯著向好。今天（３１日）想跟大家談談，於不明朗因素揭盅前，投資者該以

何種態度應市。短期內，我們共有三個不明朗的重大因素要面對：（一）美國總統選舉，若賀錦

麗勝出，中國經濟貿易被打壓的程度較低。但若特朗普勝出，則俄羅斯有較大機會被迫與烏克蘭

達成停火協議。（二）美國聯儲局宣布減息半厘，而非市場現時預期的四分一厘，即顯示官員無

懼通脹升溫，並決心阻止經濟衰退萌芽。但若不減息，則顯示官員憂慮通脹不能受控。

（三）中國人大委員會宣布的救市措施規模，發行１０萬億元人民幣國債已成為了市場的共

識，相信可對兩地股市帶來即市的刺激。但若宣布更大的規模，好友大戶勢必大舉進攻，吸引更

多資金流入兩地股市，令港股的中期反彈浪得以繼續運行下去。上述三個因素都會左右兩地股市

的後市走向，大家切忌主觀地斷定市況升跌，偷步重注入市，進行賭博，而非投機活動。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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