《運籌帷幄－梁業豪》短期形勢未有轉好的跡象

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於中性和顯著向好。昨早（１２日）恒指低開後，曾一度升上２０５１７，高於本周一

（１１日）高位２０５０５，卻立即引來很大的沽壓。結果，上月１７日低位１９９７７支持守

不住，好友被迫退守１９７６１關口。於短短兩個交易日內，指數便從上假突破轉為往下突破；

可想而知，大市的走勢是何等飄忽。短期好淡分水嶺１９９７７於本周末前會否成為新短期重要

阻力位，令中期形勢開始逐步轉淡，大家須密切留意。



近日恒指日線圖上，五個主要技術分析指標一直利淡，本欄看不到短期形勢有轉好的跡象，

雖則間中呈現超短期反彈仍是有可能的。這個局勢對好友當然不利，若跌市中大市交投量增加，

即顯示港股的下跌動力增大。但若大市交投量縮減，而圖表訊號無法轉好，即反映大戶買家認為

大市仍需往下尋底，因而不急於入市買貨。最理想者，當然為港股呈現單日轉向或雙日轉向，而

大市交投量急增，配合轉跌為升的市況。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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