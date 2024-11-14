《運籌帷幄－梁業豪》須為後市作較壞的打算

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於中性和顯著向好。若論大市交投量，現時雖不及９月下旬至１０月中旬期間；若與之

前一段長時間相比，已算不低。於上述超高交投量期間，港股大幅波動，先揚後挫。其後大市轉

為窄幅橫行，交投量顯著縮減。近日市況先往上假突破，然後急挫掉頭往下突破，交投量回增，

顯示好淡雙方急於分出勝負，爭持轉趨積極，淡友暫佔上風。於易跌難升的局勢中，投資者不得

不提防跌勢加劇。



昨天（１３日）恒指陰陽燭日線圖上錄得陽燭，但若與本周二（１２日）呈現的陽燭相比，

身軀實在短得多，並不足以支持市況即時正式轉跌為升。若作較壞的打算，自上周五（８日）高

位２１３５５起的跌幅會與自１０月７日高位２３２４２起的相若，即短期後市會有很大的再跌

空間。好友的當前急務，為將大市推回顯著更高的水平，等待跌勢喘定，日線圖上各主要技術分

析指標有機會陸續轉好，吸引更多好友入市，支持港股短中期形勢逐漸轉好。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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