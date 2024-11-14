  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

14/11/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》須為後市作較壞的打算

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於中性和顯著向好。若論大市交投量，現時雖不及９月下旬至１０月中旬期間；若與之
前一段長時間相比，已算不低。於上述超高交投量期間，港股大幅波動，先揚後挫。其後大市轉
為窄幅橫行，交投量顯著縮減。近日市況先往上假突破，然後急挫掉頭往下突破，交投量回增，
顯示好淡雙方急於分出勝負，爭持轉趨積極，淡友暫佔上風。於易跌難升的局勢中，投資者不得
不提防跌勢加劇。
　
　　昨天（１３日）恒指陰陽燭日線圖上錄得陽燭，但若與本周二（１２日）呈現的陽燭相比，
身軀實在短得多，並不足以支持市況即時正式轉跌為升。若作較壞的打算，自上周五（８日）高
位２１３５５起的跌幅會與自１０月７日高位２３２４２起的相若，即短期後市會有很大的再跌
空間。好友的當前急務，為將大市推回顯著更高的水平，等待跌勢喘定，日線圖上各主要技術分
析指標有機會陸續轉好，吸引更多好友入市，支持港股短中期形勢逐漸轉好。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】DeepSeek發布受到關注，惟美國正調查其有否透過第三方購入先進晶片，你認為美方會否封鎖DeepSeek？► 立即投票

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處