《運籌帷幄－梁業豪》為何全周最後一個交易日的收市位很重要？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於中性和顯著向好。大家都知道；於陰陽燭圖上，開市位、最高位、最低位和收市位中

，收市位最為重要；若屬日線圖，可總結經過整個交易日的角力後，好淡雙方均認同的短期市場

平衡點。但若屬周線圖，對中期形勢而言，更具分析性。首先，即使出現突發的市場消息，不理

性的買賣盤一般於約三個交易日內便被消化；一周有五個交易日（有假期者除外），應有足夠時

間提供消化期。



此外，由於周末最少維持兩天，不少市場參與者會先收回部分注碼，留待下周才入市圖利，

全周收市位可被視作中期市場平衡點。最重要者，為全周收市位對周線圖上的技術分析指標有決

定性的影響，因而對下周市向有較大的啟示性。目前港股中期形勢似欲轉淡，且看好友能否於本

周最後一個交易日及時振作，令部分周線圖訊號轉好，阻止中線淡友重奪市場控制權。《經濟通

及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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