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大國博弈
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18/11/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》應否入市博反彈？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於中性和顯著向好。上周四（１４日）收市時，恒指已跌近短中期重要支持位
１９３６２。根據波浪理論，若指數逗留於該位之下，後市多仍會有一定的再跌空間，下站跌浪
目標為１８２０３和日線圖下降通道底部。投機者應否入市博反彈，須視乎持倉值博率是否足夠
而定。明顯地，當前短期重要阻力位於上月１７日低位１９９７７；筆者建議短線投機者將值博
率的最低要求訂為２﹒５：１。
　
　　至於中線投資，止蝕位應放於較低的水平，避免受到短期市況波動的震倉影響。值博率的最
低要求方面，建議訂為３：１。估計港股中期形勢會徘徊於偏好與偏淡之間，暫時不會指示投資
者入市增持現貨。對好友而言，目前最重要者，為短期形勢先行正式轉好，穩定投資者的應市信
心。作為中長線投資者，不應因短期市況的波動，而急於入市買賣，應耐心等候好時機出現，才
採取行動。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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