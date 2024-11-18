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大國博弈
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18/11/2024 09:38

《套期保值－蕭猷華》現水平吸納京東集團

　　《套期保值》回顧上周，恒生指數接連跌穿幾個支持位：２０２００點為橫行區間底部，
１９８００點為５０天平均線。大市受壓的主要原因，是人大常委會審議通過化債措施，增加地
方政府債務置換限額６萬億元人民幣，規模少過預期；市場憂慮特朗普上任後會增加關稅，推高
美國通脹，令減息機會降低；美元顯著回升，人民幣兌美元低見７﹒２５水平，美債１０年期息
率升至４﹒４５％。要留意，如果美國國債息率繼續攀升，風險資產如股票、商品的市場恐持續
受壓。
　
　　美國公布最新１０月通脹數據，消費物價和生產物價指數按月升０﹒３％，雖然合符預期，
不過美國經濟和勞工市場溫和擴張，美國聯儲局主席鮑威爾表示不急於減息。另一方面，特朗普
的關稅政策，導致利率走向變得不明朗，利率期貨預期１２月聯儲局減息四分之一厘的機會降至
五成以下。
　
　　恒生指數上周下跌１３０１點，短線料有反彈，後市要靠內地政策發力驅動。與此同時，港
股下行空間已經有限，因距離９月２４日中央公布救市組合拳的起步位１８２４７點，只有
１１７９點或６％，相信跌穿１８２４７點的機會極微。投資者現水平可逐步加倉，吸納優質藍
籌。京東（０９６１８）業績優於預期，受惠家電以舊換新政策，惟股價上周跌超過１４％，因
此反彈空間大，加上內地剛公布１０月社會消費零售總額增長４﹒８％，大勝預期，現水平可買
入，目標看１７０元。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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